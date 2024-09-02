Силкин Константин Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1881
Сын: Силкин Тимофей Константинович
Мать ребёнка: ?
Силкин
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Силкина) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: ?
Силкин
Рождение ребёнка
1889
Сын: Силкин Марк
Мать ребёнка: ?
Силкин
Рождение ребёнка
15.08.1891
Сын: Силкин Антон Константинович
Мать ребёнка: ?
Силкин
Рождение ребёнка
1897
Сын: Силкин Спиридон Константинович
Мать ребёнка: ?
Силкин
Смерть
Неизвестно
Силкин