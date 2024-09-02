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Силкин Константин Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Силкин Тимофей Ясашный Крестьянин Савин

Мать: Мареньяна Осипова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Силкин Тимофей Константинович

Мать ребёнка: ?

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Силкина) Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: ?

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
1889

Сын: Силкин Марк

Мать ребёнка: ?

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
15.08.1891

Сын: Силкин Антон Константинович

Мать ребёнка: ?

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
1897

Сын: Силкин Спиридон Константинович

Мать ребёнка: ?

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Смерть
Неизвестно
Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин

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