Кресало Меланья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кресалов Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Кресало Семен Николаевич
Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
28.10.1852
Отец ребёнка: Кресало Семен Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1855 ст.
Отец ребёнка: Кресало Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно