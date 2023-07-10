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Кресало Меланья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кресалов Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Кресало Семен Николаевич

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
28.10.1852

Сын: Кресало Степан Семенович

Отец ребёнка: Кресало Семен Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.1855 ст.

Сын: Кресало Иван Семенович

Отец ребёнка: Кресало Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресало Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно