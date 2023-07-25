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Клоков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1962

Сын: Клоков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Клокова Любовь Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Клокова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Любовь Алексеевна

Смерть
Неизвестно