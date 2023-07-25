Клоков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1962
Сын: Клоков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Клокова Любовь Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Клокова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно