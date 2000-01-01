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Буранова Людмила Васильевна
Буранова Людмила Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.1951
Пол
Женский
Отец
Николаев Василий Федорович
1924 г.р.
Мать
Николаева (Альгина) Марина Николаевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1951
Отец:
Николаев Василий Федорович
Мать:
Николаева Марина Николаевна
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