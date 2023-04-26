Фока Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Павел Андреев
Мать: Марфа Иродионова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Фокин
Мать ребёнка: Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Фокина
Мать ребёнка: Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Устинья Фокина
Мать ребёнка: Пелагея Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1891