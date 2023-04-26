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Фока Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Павел Андреев

Мать: Марфа Иродионова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Фокин

Мать ребёнка: Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Фокина

Мать ребёнка: Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Устинья Фокина

Мать ребёнка: Пелагея Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1891