Предеин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Предеин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предеин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Предеина Лидия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предеина) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Предеина Лидия Ефимовна

Упоминание
Неизвестно
продавец
Рождение ребёнка
25.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Предеина Лидия Ефимовна

Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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