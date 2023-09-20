Предеин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предеин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Предеина Лидия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Предеина) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Предеина Лидия Ефимовна
Упоминание
Неизвестно
продавец
Рождение ребёнка
25.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Предеина Лидия Ефимовна
Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно