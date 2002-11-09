Мерекин Николай Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерекин Николай Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1962

Дата смерти

09.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1962

Отец: Мерекин Артемий Иванович

Мать: Мерекина Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
13.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.2002
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