Васильева (Алехина) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1911
Дата смерти26.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1911
Рождение ребёнка
05.08.1938
Отец ребёнка: Васильев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
18.11.1940
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
26.07.1996