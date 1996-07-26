Васильева (Алехина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Алехина) Антонина Васильевна

Васильева (Алехина) Антонина Васильевна

avatar

Место рождения

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.08.1911

Дата смерти

26.07.1996

Пол

Женский

Отец

До 1885 г.р.

Мать

До 1885 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1911

Отец: Алехин Василий Семенович

Мать: Алехина Екатерина (Василисковна)

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1938

Сын: Васильев Иван Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Трофимович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Трофимович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1957

Муж: Пономарев Иван Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Трофимович

Смерть
26.07.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close