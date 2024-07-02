Пронина Марья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
09.12.1903
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1051 МК церквей Мещовский у. за 1903 г Ксения Трофимовна Хоротова Деревни Гусовой крестьянин Трофим Андреевич Хоротов и законная жена его Ксения Самсоновна Восприемники:... Показать все
Место жительства
1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г
Восприемник
17.01.1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Смерть
Неизвестно