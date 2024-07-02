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Пронина Марья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.12.1903
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1051 МК церквей Мещовский у. за 1903 г Ксения Трофимовна Хоротова Деревни Гусовой крестьянин Трофим Андреевич Хоротов и законная жена его Ксения Самсоновна Восприемники:... Показать все
Место жительства
1906
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г
Восприемник
17.01.1906
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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