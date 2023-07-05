Чернов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1974
Отец: Чернов Борис Ариемович
Мать: Чернова Нелли Михайлова
Бракосочетание
16.07.1994
Жена: Шкатова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
11.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкатова Светлана Юрьевна
Развод
2004
Жена: Шкатова Светлана Юрьевна