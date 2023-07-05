Чернов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1974

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1974

Отец: Чернов Борис Ариемович

Мать: Чернова Нелли Михайлова

Бракосочетание
16.07.1994

Жена: Шкатова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
11.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкатова Светлана Юрьевна

Развод
2004

Жена: Шкатова Светлана Юрьевна