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Матрона Фёдорова

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Чеперегин Фёдор Фёдоров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.05.1811

Дочь: Марья Фёдорова

Отец ребёнка: Чеперегин Фёдор Фёдоров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1816

Сын: Чеперегин Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Чеперегин Фёдор Фёдоров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Фёдорова

Отец ребёнка: Чеперегин Фёдор Фёдоров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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