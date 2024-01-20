Папёнышева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папёнышева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Папёнышев Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1968
Дочь: Захарова (Папёнышева) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Папёнышев Владимир Александрович