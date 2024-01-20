Папёнышева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапёнышева Галина

Папёнышева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папёнышева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Папёнышев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папёнышев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
23.01.1968

Дочь: Захарова (Папёнышева) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Папёнышев Владимир Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.