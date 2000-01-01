Добрынкин Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
24.10.1922
Дочь: Веряскина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Добрынкина Екатерина Феофановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Добрынкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Добрынкина Екатерина Феофановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Преснякова Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно