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Добрынкин Иван Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Добрынкин Фрол Андреевич

Мать: Добрынкина Федосия Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1922

Дочь: Веряскина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Добрынкина Екатерина Феофановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Добрынкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Добрынкина Екатерина Феофановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Преснякова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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