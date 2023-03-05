Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Василий Мокеев
Мать: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Маланья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Парасковья Васильев
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1840