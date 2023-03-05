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Василий Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Василий Мокеев

Мать: Ксения Егорова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Маланья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Парасковья Васильев

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Иваньково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1840
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