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Стариков Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стариков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1899

Сын: Стариков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Стариков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна

Новошешминск, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1902

Дочь: Старикова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна

Новошешминск, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1905

Сын: Стариков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
15.06.1906

Сын: Стариков Илья Михайлович

Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
10.12.1908

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
22.01.1911

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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