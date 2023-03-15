Стариков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стариков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1899
Сын: Стариков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Стариков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
28.09.1902
Дочь: Старикова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1905
Сын: Стариков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
15.06.1906
Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
10.12.1908
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
22.01.1911
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Старикова Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно