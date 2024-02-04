Габит Сагындыкович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Хабибулла
Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мухаметшакир
Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шарифулла Габитович
Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Хамидулла
Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ахматзакир
Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна
Смерть
Неизвестно