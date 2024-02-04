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Габит Сагындыкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сагындык

Мать: Халима

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хабибулла

Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мухаметшакир

Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шарифулла Габитович

Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Хамидулла

Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ахматзакир

Мать ребёнка: Гарифа Абдулнасыровна

Смерть
Неизвестно

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