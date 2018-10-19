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Василенко Александр Федорович
Василенко Александр Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1975
Пол
Мужской
Отец
Василенко Фёдор Фёдорович
1951 г.р.
Мать
Василенко (Короткова) Марина Ивановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
HE
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1975
Отец:
Василенко Фёдор Фёдорович
Мать:
Василенко Марина Ивановна
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