Апажихов Мухамед Хажумарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти02.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1945
Сын: Апажихов Музрач Мухамедович
Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна
Рождение ребёнка
10.02.1948
Дочь: Апажихова Марура Мухамедовна
Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Апажихов Аскер Мухамедович
Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна
Рождение ребёнка
20.01.1952
Сын: Апажихов Аскерби Мухамедович
Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна
Рождение ребёнка
24.01.1954
Дочь: Апажихова-Кагермазова Фуза Мухамедовна
Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна
Рождение ребёнка
24.01.1954
Дочь: Апажихова-Гатажеева Муза Мухамедовна
Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна
Рождение ребёнка
05.02.1956
Сын: Апажихов Батырбий Мухамедович
Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна
Смерть
02.09.2002