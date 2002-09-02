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Апажихов Мухамед Хажумарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

02.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1945

Сын: Апажихов Музрач Мухамедович

Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна

Рождение ребёнка
10.02.1948

Дочь: Апажихова Марура Мухамедовна

Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Апажихов Аскер Мухамедович

Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна

Рождение ребёнка
20.01.1952

Сын: Апажихов Аскерби Мухамедович

Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна

Рождение ребёнка
24.01.1954

Дочь: Апажихова-Кагермазова Фуза Мухамедовна

Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна

Рождение ребёнка
24.01.1954

Дочь: Апажихова-Гатажеева Муза Мухамедовна

Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна

Рождение ребёнка
05.02.1956

Сын: Апажихов Батырбий Мухамедович

Мать ребёнка: Аталикова Алихан Мастафовна

Смерть
02.09.2002
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