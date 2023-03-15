Шайдулова (Немова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдулова (Немова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немов Иван

Мать: Немов ?

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдулов Иншар

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдулов Иншар

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдулов Иншар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдулов Иншар

Смерть
Неизвестно
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