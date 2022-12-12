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Сапрыкин Егор Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапрыкин Гаврила Игнатьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Сапрыкин Андрей Егоров

Мать ребёнка: Сапрыкина Стефанида Лукьянова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Стефанида Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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