Сапрыкин Егор Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапрыкин Гаврила Игнатьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1891
Мать ребёнка: Сапрыкина Стефанида Лукьянова
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно