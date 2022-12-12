Кибальников Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Ищем деда мужа. Есть фотографии, где думаем, что это он. Есть фото где высокая вероятность, что это его мама. Почти ничего не знаем. Только, что из богатого рода, и потому родные деда прекратили с ни... Показать все
Смерть
Неизвестно