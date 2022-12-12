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Кибальников Григорий Васильевич

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Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Ищем деда мужа. Есть фотографии, где думаем, что это он. Есть фото где высокая вероятность, что это его мама. Почти ничего не знаем. Только, что из богатого рода, и потому родные деда прекратили с ни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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