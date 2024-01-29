Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Муж: Иванников Василий Андреевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.01.1920

Сын: Иванников Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Иванников Василий Андреевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Иванников Александр Васильеич

Отец ребёнка: Иванников Василий Андреевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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