Иванникова -- (Тимошина) Варвара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
19.01.1920
Сын: Иванников Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Иванников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иванников Александр Васильеич
Отец ребёнка: Иванников Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно