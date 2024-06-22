Ерохин Алексей Иванович 31.03.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерохин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1961

Дата смерти

Около 2018

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1961

Отец: Ерохин Иван Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2018

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