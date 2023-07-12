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(Авдеева) Анастасия
(Авдеева) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Авдеев Юрий
Мать
Авдеева Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Авдеев Юрий
Мать:
Авдеева Татьяна
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