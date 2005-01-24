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Багачова Богачёва Ірына Ирина Сяргееўна Сергеевна
Багачова Богачёва Ірына Ирина Сяргееўна Сергеевна
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
24.01.2005
Пол
Женский
Отец
Богачёв Сергей Михайлович
1982 г.р.
Мать
Богачёва (Юшкевич) Вероника Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2005
Отец:
Богачёв Сергей Михайлович
Мать:
Богачёва Вероника Сергеевна
Минск
, Минск
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