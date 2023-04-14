Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Геннадий Матвеевич
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Раиса Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно