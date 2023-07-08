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Семагин Алексей Сергеевич
Семагин Алексей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1989
Пол
Мужской
Отец
Семагин Сергей Николаевич
1950 г.р.
Мать
Семагина Любовь
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1989
Отец:
Семагин Сергей Николаевич
Мать:
Семагина Любовь
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