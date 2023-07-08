Семагин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагин Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1989

Отец: Семагин Сергей Николаевич

Мать: Семагина Любовь