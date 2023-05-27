Савина (Тарасова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1984
Отец: Бояркин Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
10.06.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности