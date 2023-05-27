Савина (Тарасова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Тарасова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1984

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1984

Отец: Бояркин Иван Петрович

Мать: Бояркина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
10.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности