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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Ефимыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Вячеслав Геннадьевич

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Ефимыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Ефимыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розова Полина Геннадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Ефимыч