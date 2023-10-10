Бузин Ераст Серапионович
Место рождения
Дата рождения02.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1870 ст.
Отец: Бузин Серапион Матвеевич
Мать: Бузина Устинья Лазаревна
Крещение
06.11.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бузин Серапион Матвеевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Бузина Устинья Лазаревна. Мать Сапогин Кондратий Матвеевич. Восприемник. Казак Илецкого городка Гролкова Евдокия Матвеевна. Восприемница. Ж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно