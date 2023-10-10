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Бузин Ераст Серапионович

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1870 ст.

Отец: Бузин Серапион Матвеевич

Мать: Бузина Устинья Лазаревна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
06.11.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бузин Серапион Матвеевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Бузина Устинья Лазаревна. Мать Сапогин Кондратий Матвеевич. Восприемник. Казак Илецкого городка Гролкова Евдокия Матвеевна. Восприемница. Ж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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