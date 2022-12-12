Касьянов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1833
Дата смерти25.01.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1833
Отец: Касьянов Сергей Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Касьянов Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Матвеева
Рождение ребёнка
23.08.1873
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Матвеева
Смерть
25.01.1908