Касьянов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1833

Дата смерти

25.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1833

Отец: Касьянов Сергей Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Касьянов Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Матвеева

Рождение ребёнка
23.08.1873

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Матвеева

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.01.1908
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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