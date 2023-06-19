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Торопченов Григорий Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Торопченов Иван Никитич

Мать: Торопченова Авдотья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Торопченов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопченова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно