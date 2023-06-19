Торопченов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Торопченов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно