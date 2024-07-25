Василиса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1891 г.р.
1893 г.р.
1894 г.р.
1896 г.р.
1898 г.р.
1900 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Каллиник

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
08.09.1894

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
08.11.1896

Сын: Плодистый Михаил Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
18.10.1898

Сын: Лука

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
02.11.1900

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Степан

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
08.05.1908

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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