Василиса Моисеевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Каллиник
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
10.07.1893
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
08.09.1894
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
08.11.1896
Сын: Плодистый Михаил Данилович
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
18.10.1898
Сын: Лука
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
02.11.1900
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Степан
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
08.05.1908
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
12.01.1912
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Гаврилович
Смерть
Неизвестно