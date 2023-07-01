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Казанцева Ирина Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1815

Муж: Боровских Михайло Стефанов

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Челябинская Свято-Троицкая церковь, 31 января 1815 года Венчан Казанцевской деревни крестьянин Михайло Боровских 18ти лет. той же деревни отставного казака Афанасия Казанцева с дочерью его девицей Ир... Показать все
Смерть
Неизвестно