Казанцева Ирина Афонасьева
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1815
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Челябинская Свято-Троицкая церковь, 31 января 1815 года Венчан Казанцевской деревни крестьянин Михайло Боровских 18ти лет. той же деревни отставного казака Афанасия Казанцева с дочерью его девицей Ир... Показать все
Смерть
Неизвестно