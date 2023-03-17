Якимова Нина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова Нина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957

Отец: Шерстобитов Валентин Николаевич

Мать: Попкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1981

Дочь: Якимова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Якимов Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Анатолий Михайлович

Призыв на военную службу
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Усолье Пермской обл.
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