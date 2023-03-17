Якимова Нина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957
Рождение ребёнка
02.01.1981
Дочь: Якимова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Якимов Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Усолье Пермской обл.