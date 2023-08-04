Турар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1947

Дочь: Исаева Светлана Нурсеитовна

Отец ребёнка: Имангалиев Нурсеит Кабдолдакеримулы

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Чиндалиева Саулет Нурсеитовна

Отец ребёнка: Имангалиев Нурсеит Кабдолдакеримулы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиндалиева Саулет Нурсеитовна

Отец ребёнка: Имангалиев Нурсеит Кабдолдакеримулы

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