Турар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1947
Дочь: Исаева Светлана Нурсеитовна
Отец ребёнка: Имангалиев Нурсеит Кабдолдакеримулы
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Чиндалиева Саулет Нурсеитовна
Отец ребёнка: Имангалиев Нурсеит Кабдолдакеримулы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиндалиева Саулет Нурсеитовна
Отец ребёнка: Имангалиев Нурсеит Кабдолдакеримулы