Муравьёва Нонна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва Нонна Александровна

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Место рождения

Каменка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

13.08.1906

Дата смерти

02.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1906
Каменка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1926
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.01.1986
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1986
Москва, город федерального значения Москва
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