Муравьёва Нонна Александровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1906
Дата смерти02.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906
Место жительства
С 1926
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.01.1986
Место жительства
По 1986