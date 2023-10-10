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Долин Лазарь Кирилов

Место рождения

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Долин Кирило Игнатьев

Мать: Долина Матрена

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1834
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Долин Козма Лазарев

Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Долин Иван Лазарев

Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Долина Аксинья Лазаревна

Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1850
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Долин Прокопий Лазарев

Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1858
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долина Парасковья Силиверстова

Смерть
Неизвестно
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