Долин Лазарь Кирилов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Долин Кирило Игнатьев
Мать: Долина Матрена
Место жительства
1834
Рождение ребёнка
1844
Сын: Долин Козма Лазарев
Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Долин Иван Лазарев
Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Долина Аксинья Лазаревна
Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Долина Парасковья Силиверстова
Место жительства
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно