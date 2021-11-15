Тетеревятников Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения29.09.1961
Дата смерти15.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1981
Рождение ребёнка
24.02.1983
Сын: Тетеревятников Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Тетеревятникова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1985
Дочь: Тетеревятникова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Тетеревятникова Светлана Ивановна
Смерть
15.11.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область