Тетеревятников Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетеревятников Сергей Александрович

Тетеревятников Сергей Александрович

Место рождения

Масаловка, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.09.1961

Дата смерти

15.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Масаловка, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
12.09.1981

Жена: Тетеревятникова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1983

Сын: Тетеревятников Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Тетеревятникова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1985

Дочь: Тетеревятникова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Тетеревятникова Светлана Ивановна

Смерть
15.11.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область