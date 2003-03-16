Черкес Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкес Иван

Место рождения

х.Короткивка Диканьского района Украина

Дата рождения

08.03.1922

Дата смерти

16.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922

Отец: Черкес Степан Пантилеевич

Мать: Черкес Олита

х.Короткивка Диканьского района Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкес Галина

Военная награда
Неизвестно
Черкес Иван Степанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Украинская ССР, Полтавская обл., Диканьский р-н, с. Ордановка. Юбилейная картотека
Смерть
16.03.2003
село Ордановка Диканьского района Украина
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