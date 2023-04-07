Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Татьяна Макаровна
Татьяна Макаровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Макар Тимофеевич
1774 г.р.
Мать
Анна Семеновна
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Макар Тимофеевич
Мать:
Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия