Татьяна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Макар Тимофеевич

Мать: Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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