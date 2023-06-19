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Редькин Иван Романов
Редькин Иван Романов
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Место рождения
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
Вычислено 1827
Пол
Мужской
Отец
Редькин Роман Иванович
Вычислено 1794 г.р.
Мать
Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Вычислено 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец:
Редькин Роман Иванович
Мать:
Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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