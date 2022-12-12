Ковалева Феврония Калистратовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1903
Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ковалева Анна Захаровна
Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: Ковалева Василиса Захаровна
Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Ковалева Мария Захаровна
Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич
Две сестры-близняшки Маша и Марья. Имена дал при крещении поп Младшая из близняшек
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Ковалева Марья Захаровна
Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич
Две сестры-близняшки Маша и Марья. Имена дал при крещении поп. Старшая из близняшек
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич
Смерть
1964