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Ковалева Феврония Калистратовна

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Место рождения

Четовка, Катынская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Четовка, Катынская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Ковалев Антон Захарович

Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ковалева Анна Захаровна

Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: Ковалева Василиса Захаровна

Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Ковалева Мария Захаровна

Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Две сестры-близняшки Маша и Марья. Имена дал при крещении поп Младшая из близняшек
Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Ковалева Марья Захаровна

Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Две сестры-близняшки Маша и Марья. Имена дал при крещении поп. Старшая из близняшек
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ковалев Иван Захарович

Отец ребёнка: Ковалев Захар Сергеевич

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1964
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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