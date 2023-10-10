(Беляева) Александра Наумова
Место рождения
Дата рождения20.03.1898
Дата смерти13.08.1898
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898
Отец: Беляев Наум Прокопьев
Мать: Беляева Мария Максимова
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1898 Март 103об-104 – 25 20 21 Александра. Восприемница - девица Анастасия Иванова Буторова, Берсенево.
Смерть
13.08.1898
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1898 Август 181об-182 – 41 13/15 Наума Прокопиева Беляева дочь Александра. Берсенево. 5 мес, от неизвестной болезни.