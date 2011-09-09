Мерлен Густав
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1953
Дата смерти09.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1973
Сын: Мерлен Агап
Мать ребёнка: Мерлен Джиджи
Рождение ребёнка
31.10.1983
Дочь: Мерлен Лоран
Мать ребёнка: Мерлен Джиджи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерлен Джиджи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
09.09.2011