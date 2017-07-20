Овчаренко (Овчарова) Надежда Алексеевна
Место рожденияс. Кривоносово Россошанский р-он Воронежской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчаров Алексей
Мать: Овчарова Софья Петровна
с. Кривоносово Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
27.03.1940
Дочь: Киселева Алла Прокофьевна
Отец ребёнка: Овчаренко Прокофий Максимович
с Кривоносово Россошанского района Воронежской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940