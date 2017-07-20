Овчаренко (Овчарова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчаренко (Овчарова) Надежда Алексеевна

Овчаренко (Овчарова) Надежда Алексеевна

avatar

Место рождения

с. Кривоносово Россошанский р-он Воронежской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчаров Алексей

Мать: Овчарова Софья Петровна

с. Кривоносово Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
27.03.1940

Дочь: Киселева Алла Прокофьевна

Отец ребёнка: Овчаренко Прокофий Максимович

с Кривоносово Россошанского района Воронежской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Прокофий Максимович

Смерть
1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close