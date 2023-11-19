Тютчев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиОколо 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Тютчев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пфеффель Эрнестина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тютчева Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Тютчева Элеонора Фёдоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тютчева Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Тютчева Элеонора Фёдоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тютчева Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Тютчева Элеонора Фёдоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Тютчева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Пфеффель Эрнестина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Пфеффель Эрнестина
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Пфеффель Эрнестина
Смерть
Около 1873