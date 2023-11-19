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Тютчев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Около 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ФТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Тютчев Иван Николаевич

Мать: Тютчева Екатерина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пфеффель Эрнестина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютчева Элеонора Фёдоровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тютчева Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Тютчева Элеонора Фёдоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тютчева Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Тютчева Элеонора Фёдоровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тютчева Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Тютчева Элеонора Фёдоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Тютчева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Пфеффель Эрнестина

Рождение ребёнка
1841

Сын: Тютчев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Пфеффель Эрнестина

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тютчев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Пфеффель Эрнестина

Смерть
Около 1873

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