Кривошеин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти02.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
09.09.1928
Сын: Кривошеин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кривошеин Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Ганжа Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна
Новосондрово, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.02.1935
Дочь: Логачева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кривошеин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
06.04.1946
Дочь: Кривошеина Алла Николаевна
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеина Мария Иофовна
Смерть
02.10.1975