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Кривошеин Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

02.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кривошеин Федор Михайлович

Мать: Глючинская Вера Якубовна(Яковлевна)

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Кривошеин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кривошеин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Ганжа Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна

Новосондрово, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.02.1935

Дочь: Логачева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кривошеин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
06.04.1946

Дочь: Кривошеина Алла Николаевна

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Иофовна

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Мария Иофовна

Смерть
02.10.1975
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