Жаринов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаринов Василий

Жаринов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаринова Ефрасинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаринова Ефрасинья

Рождение ребёнка
02.11.1923

Дочь: Синчугова (Жаринова) Елизавета

Мать ребёнка: Жаринова Ефрасинья

Смерть
Неизвестно

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