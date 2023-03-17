Лебедева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1982

Сын: Лебедев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
09.03.1989

Сын: Лебедев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Михайлович

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