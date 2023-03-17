Лебедева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1982
Сын: Лебедев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1989
Сын: Лебедев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно